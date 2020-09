Coronavirus, salgono a 17 i positivi a Belmonte Mezzagno: chiusi anche gli asili privati

Chiudono anche gli asili privati a Belmonte Mezzagno. Nel paese del Palermitano salgono infatti a 17 i casi di coronavirus, mentre 40 persone sono sotto osservazione dopo aver partecipato ad un festa di compleanno. Uno degli invitati, a seguito dei controlli del Comune, è risultato positivo al tampone.

Da qui il contact tracing, il tracciamento dei contatti, e tutti i partecipanti sono stati identificati con l'obbligo di sottoporsi al tampone. Da qui l'ordinanza del sindaco Salvatore Pizzo.

"Ho emesso un’ordinanza con la quale chiudo anche gli asili privati, visto che alcuni bambini iscritti in alcuni nidi hanno preso parte al compleanno. Ho disposto anche la sospensione del ricevimento in Comune - afferma il primo cittadino -. Per i prossimi 14 giorni restano in vigore la chiusura delle scuole e la chiusura alle 22.30 di locali e pub e la chiusura alle 20 degli impianti sportivi e delle palestre". A Corleone i positivi sono saliti a 11 mentre a San Giuseppe Jato sono 24.

© Riproduzione riservata