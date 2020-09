Coronavirus, dipendente positivo all'Ismett di Palermo: test a 350 operatori

Un caso di coronavirus anche all'Ismett di Palermo. È un operatore asintomatico risultato positivo al tampone. L'istituto, in via precauzionale infatti, ha iniziato una campagna di screening con tampone e test sierologico per tutto il personale coinvolto e tutti i pazienti ricoverati.

E proprio nell’ambito dell’attività di prevenzione e di indagine, ieri è stato riscontrato il dipendente positivo asintomatico. Immediatamente la direzione sanitaria di Ismett ha segnalato il fatto agli organi competenti.

"In 36 ore circa sono stati studiati tutti i pazienti e oltre 350 operatori", aveva riportato una nota pubblicato sul sito internet dell’istituto dalla direzione sanitaria.

