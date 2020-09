Messaggio alla madre: "Nascondi la droga, c'è la polizia". Arrestato a Palermo

Il 37enne pregiudicato palermitano della Zisa M.M. è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; indagata per lo stesso reato anche la madre.

Nello specifico, nel primo pomeriggio dell’altro ieri, i poliziotti della Squadra Mobile hanno controllato gli avventori di un esercizio commerciale in via Giovanni Verga nel quartiere Ballarò. All’interno del locale era presente una sola persona che, accortasi della presenza degli agenti, ha gettato a terra, sotto al tavolino dove era seduto, un borsellino.

Gli agenti hanno recuperato l'oggetto, trovando 6 bustine di cellophane trasparente contenente marijuana. L’uomo, identificato per M.M. con precedenti di polizia, anche specifici, è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso sono state trovate, all’interno di un altro borsello, 4 dosi di marijuana, un barattolino in plastica contenete una esigua quantità di marijuana e denaro contante pari a 483 euro in banconote di vario taglio.

M.M., cercando di non farsi notare, è riuscito ad inviare un messaggio con il proprio smartphone, ma gli agenti l'hanno visto e si sono fatti consegnare l’apparecchio. Nel messaggio inviato alla mamma c'era scritto: “Nascondi Polizia” e l’utente, ricevuto il messaggio, aveva risposto “che c’è M.” .

Gli agenti allora hanno inviato un ulteriore messaggio alla madre con il telefonino di M.M., per far rientrare il pericolo. Un altro equipaggio dei Falchi si è recato nella sua abitazione, trovando, alla presenza della madre, altra marijuana.

All’interno dell’abitazione, nella camera da letto di M.M., è stato trovato un sacchetto in plastica trasparente contenente marijuana non ancora suddivisa in dosi, e materiale per il suo confezionamento; inoltre, in un cassetto del comò c'erano due barattoli in plastica contenenti, rispettivamente 45 e 16 dosi di infiorescenze di marijuana.

L'uomo è stato arrestato e la madre indagata. Droga, materiale per il confezionamento e denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati.

