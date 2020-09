Partinico, sabato la manifestazione per difendere l’ospedale Civico

Sabato 19 settembre, alle ore 9, nello spiazzo antistante l’ospedale Civico di Partinico è stata organizzata una manifestazione di protesta, con la partecipazione di numerose associazioni e dei sindaci del comprensorio.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle norme anticovid e ha l’obiettivo di porre all’attenzione delle autorità responsabili della sanità regionale lo stato di disagio degli utenti e i numerosi disservizi cui l’ospedale è andato incontro, dopo la riconversione, annunciata nel marzo passato. Tale decisione ha avuto aspetti destabilizzanti per la popolazione e per gli operatori sanitari del territorio e, malgrado l’annunciata promessa di un ritorno alla normalità, addirittura “meglio di prima”, nulla è stato fatto per tutelare il diritto alla sanità di un comprensorio di circa 150 mila utenti.

Medici e operatori sanitari sono stati trasferiti presso altre strutture, mentre i posti letto che nell’originaria dotazione organica avrebbero dovuto essere 143, sono al momento 56, con gravi disagi per i malati costretti a ricorrere alle cure presso altri lontani ospedali della provincia.

Con la manifestazione del 19 la popolazione locale chiede il ripristino delle normali dotazioni e prestazioni, rivendicando il diritto alla salute previsto dalla Costituzione, e intende proporre all’assessorato regionale alla sanità di dirottare i malati di Covid in altra apposita struttura attrezzata.

© Riproduzione riservata