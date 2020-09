Palermo, morto per un malore Beppe D'Amico: fu lo storico direttore di Cts

È morto a Palermo, a causa di un malore improvviso, Beppe D'Amico, tra i volti più noti delle tv private siciliane. Aveva 71 anni. Regista e autore, fu lo storico direttore di Cts ma anche il creatore di "Io vedo Cts", "Opinion Leader", "Belli Soli" con Sergio Friscia e della coppia "strampalata" formata da Ferruccio Barbera e Marcello Mordino. Per molto tempo aveva lottato e sconfitto il cancro.

"Io vedo Cts" ha fatto la storia della tv, non solo palermitana ma anche nazionale. Andò in onda per la prima volta 42 anni fa, nel 1978, in diretta quotidiana e fu subito boom di ascolti. "A Palermo Io vedo Cts - ricorda con affetto il tecnico Danilo Mocera - era seguitissimo, ancora di più del Tg1. L'idea del gioco in diretta fu proprio di Beppe".

Anche "Opinion Leader" fu un fenomeno televisivo, in onda dal 1991 al 1996. Passato poi nelle mani di Franco Nulli, venne trasmesso fino al 2010, in totale diciannove anni.

