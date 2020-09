A Palermo cumuli di rifiuti in tutti i quartieri, la Rap: "Interventi programmati ovunque"

La Rap, con l’ausilio di tre ditte private, sta cercando di recuperare l’arretrato, accumulatosi a causa dei casi Covid e dell'assenza per malattia del personale dell'azienda, in tutti i quartieri della città ma ci vorrà ancora del tempo prima che il servizio di raccolta possa tornare a regime. Sono tanti i cumuli di rifiuti in tutte le zone di Palermo, in particolare, come riporta Anna Cane in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, nella zona Noce.

I residenti protestano e la Rap fa sapere che è in atto un calendario di interventi programmati per smaltire l’arretrato in ogni parte della città. Borgo Nuovo - Cep è stato oggetto in questi giorni di un intervento di pulizia e bonifica e altri interventi sono stati effettuati anche all’Arenella, Vergine Maria, zona Uditore, Michelangelo e Cruillas.

