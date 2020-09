Truffa a tre clienti, avvocato civilista sospeso per un anno a Palermo

Tre i clienti che avrebbe truffato promettendo servizi che poi non ha mai erogato esigendo però le somme pattuite. E ancora, avrebbe falsificato firme e documenti dell'Inps. L'avvocato civilista di Palermo Adriano Lapone, 39 anni, è stato sospeso per un anno per truffa aggravata e falsità materiale ed ideologica.

Con il provvedimento, per Lapone, il gip Elisabetta Stampacchia ha disposto anche l’obbligo di dimora a Palermo e il divieto di allontanarsi da casa dalle 9,30 alle 13,30, dalle 16,30 alle 20,30.

Il provvedimento arriva al termine dell'attività investigativa della polizia giudiziaria presso la procura e coordinata dal sostituto procuratore Francesca Mazzocco e dal procuratore aggiunto Sergio Demontis.

© Riproduzione riservata