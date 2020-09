Coronavirus a Palermo: 12 ricoveri nella notte al Cervello, 3 gli ospiti della Missione di Biagio Conte positivi

Il Coronavirus a Palermo adesso fa paura. Nella notte 12 persone si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale Cervello con polmonite e sono state ricoverate.

Nello stesso ospedale hanno trovato posto tre ospiti stranieri della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte risultati positivi. Come ha raccontato Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, si trovavano nel centro di via dei Decollati dove normalmente risiedono circa settecento persone.

L’Asp di Palermo si è subito messa in moto per rintracciare chi è stato a contatto con loro, effettuare i tamponi e sanificare gli ambienti nel quale dormivano. Ma si teme che nella struttura nasca un nuovo focolaio.

Ieri nell'ospedale di via Trabucco è arrivata anche una donna che ha dato alla luce un bambino all’ospedale Buccheri La Ferla: il tampone, eseguito dopo la nascita, è risultato positivo e ora si trova al quarto piano nella zona dedicata a chi ha appena partorito, il piccolo invece è in Neonatologia isolato dagli altri neonati.

Secondo caso di positività all’assessorato regionale al Lavoro, nell’ufficio provinciale del Lavoro di via Praga. L’impiegato dell’ex collocamento, come il collega, è in quarantena a casa perché asintomatico ma finora sembrerebbe che i due episodi non siano collegati.

