Palermo, incidente tra due scooter: tre i feriti, uno in prognosi riservata

Impatto frontale tra due scooter ieri sera all'incrocio tra via Papa Sergio I e via Gregorio Magno, all'Arenella, a Palermo. Tra in tutto i feriti di cui uno in prognosi riservata.

Si tratta di M.S. di 38 anni che guidava uno dei due mezzi. È intervenuti il 118 e l'uomo è stato ricoverato a Villa Sofia. Sull'episodio indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale.

Nell'incidente coinvolta anche una vettura in sosta che è stata danneggiata.

