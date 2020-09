Incidente a Palermo, anziano muore in ospedale dopo 10 giorni di agonia

Dieci giorni nel reparto di neurorianimazione a Villa Sofia, da intubato e sedato, non sono serviti a Giuseppe di Paola, 72enne, per riprendersi dall'incidente in cui è stato coinvolto 10 giorni fa, in via Filippo Juvara. Era stato travolto da uno scooter non lontano dal tribunale.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che di Paola stesse attraversando la strada, venendo investito da uno Yamaha X-City, alla cui guida montava un 36enne tunisino, W.H., anch'egli ricoverato al Policlinico e dimesso in 7 giorni. Dopo l'arrivo dei soccorsi, l'anziano è stato portato all'ospedale Civico con un quadro non ottimale: varie fratture agli arti inferiori, un'emorragia cerebrale e gravi lesioni al tronco. Successivamente è stato trasferito proprio al Trauma Center di Villa Sofia.

Con il passare del tempo, purtroppo, le sue condizioni sono tuttavia andate peggiorando, sino al decesso avvenuto la scorsa notte. Lo scooter di W.H., intanto, è stato posto sotto sequestro e lui è attualmente indagato per omicidio stradale.

