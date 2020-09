Giostre abusive sul lungomare di Porticello, sequestro e denuncia

Una giostra abusiva scoperta sul lungomare di Porticello. L'area, di 400 metri quadrati è stata sequestrato sabato scorso dalla Guardia costiera nell’ambito dei controlli di Polizia Marittima.

Nel corso delle indagini è risultato che la struttura già precedentemente in possesso di un’autorizzazione temporanea rilasciata dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, per un periodo antecedente, non l'aveva rinnovata.

Il proprietario è stato denunciato e l’area sottoposta a sequestro penale in attesa che il procedimento si definisca.

