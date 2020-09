Coronavirus, positivo un dipendente del centro per l'impiego a Palermo: è asintomatico

Positivo al Coronavirus un dipendente dell'assessorato regionale al Lavoro impiegato all'ufficio provinciale, centro per l'impiego, l'ex collocamento di via Praga. La conferma arriva dalla Regione Siciliana. L'uomo è in quarantena a casa perché asintomatico.

Stamattina è stata effettuata la sanificazione dei locali ed è stata data la comunicazione all'Asp di Palermo per avviare le operazioni di contact tracing. "L'allarme è circoscritto - fanno sapere dalla regione siciliana - perché gli uffici provinciali del lavoro non sono ancora aperti al pubblico e ricevono solo per appuntamento. Peraltro il dipendente risultato positivo non è fra quelli che si spostavano fra gli uffici o avevano contatti diretti con il pubblico dunque il rischio contagio è abbastanza limitato".

© Riproduzione riservata