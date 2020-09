Coronavirus, ansia per il focolaio alla Rap di Palermo: raddoppiano i casi, ora sono 26

Salgono a 26 i dipendenti positivi alla Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Lo comunica il presidente dell'azienda Giuseppe Norata. Il suo tampone è risultato negativo. Questa mattina sono arrivati nuovi risultati e altri tre lavoratori sono risultati positivi.

Si attendono gli esiti tra tamponi e test sierologici di 800 impiegati dell'azienda municipalizzata dove è scoppiato un focolaio nell'autoparco di Brancaccio. Alcuni test sierologici erano risultati negativi, ma poi i tamponi sono invece risultati positivi.

L'emergenza rifiuti a Palermo provocata dal focolaio Covid19 esploso alla Rap, sta creando notevoli disagi ai residenti. Nella zona di Partanna Mondello alcuni residenti hanno creato una barriera con i sacchetti di spazzatura bloccando il transito. In azienda circa il 50% degli 1800 dipendenti è in malattia. Da alcuni giorni sono in azione alcune aziende private che stanno cercando insieme agli operai della Rap di smaltire l'arretrato. Impresa non semplice visto le tonnellate di spazzatura abbandonate per strada.

© Riproduzione riservata