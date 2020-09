Palermo, minaccia e chiede denaro ai turisti con un coccio di vetro: arrestato 28enne

La polizia di Stato ha arrestato il 28enne palermitano G.F., residente nel quartiere Oreto, poichè responsabile del reato di estorsione. L'uomo avrebbe adocchiato le sue vittime prima in via Lattarini e poi nella zona di Discesa dei Giudici.

In via Lattarini, ha puntato una coppia di giovani del Nord Italia, chiedendo del denaro e minacciandoli con un coccio di vetro. Durante le fasi dell’aggressione, la moglie sarebbe riuscita a fuggire e a trovare riparo all’interno di un supermarket etnico. In zona Discesa dei Giudici invece avrebbe invece aggredito un italiano. In entrambi i casi è riuscito comunque a farsi dare del denaro.

La vittima di quest’ultimo episodio avrebbe chiesto ed ottenuto aiuto da una pattuglia di Polizia che era di passaggio in quella zona. Dopo aver fermato il malvivente, gli agenti lo hanno tratto in arresto per il reato di estorsione.

