Giovane colto da malore in auto a Capaci, gli agenti di polizia lo salvano

Storia a lieto fine per una famiglia di Capaci, grazie all'intervento della polizia di Stato. Qualche giorno fa un giovane è stato colto da malore - presumibilmente un infarto - mentre si trovava in auto sulla SS113 nei pressi dello svincolo autostradale di Capaci.

La famiglia, compreso il pericolo, ha chiesto aiuto a una pattuglia in servizio in quel momento nella stessa zona. Gli agenti, dopo aver compreso la gravità della situazione e coordinati dalla Sala Operativa, hanno accompagnato l’auto fino all’ospedale “Cervello” di Palermo. Giunti nel nosocomio, i poliziotti hanno trasportato in braccio il giovane che grazie alle cure dei medici è riuscito a riprendersi.

Sul posto i genitori, ancora provati dallo spavento, hanno espresso tutta lo loro gratitudine agli agenti, indirizzando loro, dopo qualche giorno, una lettera di ringraziamento.

