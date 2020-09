Furto di gasolio al cantiere del collettore fognario a Palermo, interrotti i lavori

Rubati a Palermo nella notte 250 litri di gasolio dai mezzi utilizzati per la realizzazione del collettore fognario, in via Roma. Un furto che ha costretto momentaneamente all’interruzione dei lavori ripartiti lo scorso fine giugno.

Il gasolio è stato asportato dalla gru e da un altro macchinario, dopo che i malviventi hanno tranciato i fili che alimentano la pompa del carburante portando il combustibile dal serbatoio al motore.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Nelle scorse settimane altri due cantieri erano finiti nel mirino. Ai primi

di settembre due incendi in 24 ore avevano danneggiato i mezzi in altrettanti cantieri, quello dell’Anello ferroviario di via Calcante e quello del collettore fognario di via Rosario Nicoletti.

