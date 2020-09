Palermo, il comandante della Legione visita il giardino della Memoria

Il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, comandante dei carabinieri della Sicilia, in visita privata, ha reso omaggio alle vittime della mafia al Giardino della Memoria di via Ciaculli a Palermo, il sito confiscato alla mafia e gestito da Unci e Anm. Il Generale Cataldo domani lascerà il Comando della Legione per assumere un altro importante e prestigioso incarico a Roma negli uffici dello Stato Maggiore della Difesa.

Al suo posto, negli uffici della Caserma 'Dalla Chiesà di via Vittorio Emanuele a Palermo, arriva il generale Rosario Castello. Ad accogliere il Generale al giardino per l’Unci c'era Leone Zingales, mentre per l'Anm ha partecipato il giudice Lorenzo Jannelli. il Comandante della Legione si è soffermato per un momento di riflessione, tra gli altri, davanti agli alberi che ricordano i giudici Falcone e Borsellino, il maresciallo Vito Jevolella, il medico legale Paolo Giaccone, il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Beato Giuseppe Puglisi e il giornalista Mario Francese.

"Avevo omaggiato tutte le vittime della mafia, qui a Ciaculli, nei giorni immediatamente successivi al mio insediamento alla Legione Sicilia - ha osservato il Generale Cataldo - e oggi che mi appresto a lasciare quest’isola ribadisco il mio saluto a tutte le vittime: sindacalisti, giornalisti, carabinieri, poliziotti, magistrati, religiosi, politici, imprenditori che sono stati uccisi dalla mafia nel nome della legalità".

