Santa Flavia, la Capitaneria trova un sub su richiesta della madre preoccupata: multato

Scompare mentre fa pesca subacquea e viene multato. La Capitaneria di porto è intervenuta questa mattina a Santa Flavia su richiesta di una madre preoccupata perché non vedeva più il figlio di 17 anni in mare.

La Capitaneria di porto, però, ha trovato il ragazzo a circa dieci metri dalla dalla battigia della zona Olivella con un fucile da sub carico. Il giovane è stato sanzionato con una multa da mille euro per la violazione della normativa in materia di pesca sportiva subacquea e tutta l'attrezzatura gli è stata sequestrata.

