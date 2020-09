Palermo, palestra non autorizzata in corso Calatafimi: scatta il sequestro

Senza autorizzazione amministrativa e priva di requisiti igienico strutturali. A Palermo, in corso Calatafimi, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, in collaborazione con i militari della stazione Mezzo Monreale, hanno sequestrato una palestra nell'ambito dei controlli per la verifica del rispetto delle norme anti-coronavirus.

A conclusione di un’ispezione igienico sanitaria presso la struttura sportiva i Carabinieri hanno proceduto ad un sequestro amministrativo. La legale responsabile è stata segnalata al sindaco di Palermo. Il valore della struttura sequestrata è di circa 750mila euro.

