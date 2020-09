Coronavirus, a Palermo ancora un positivo nelle aziende comunali: un caso all'Amap

Ancora un lavoratore di un'azienda municipalizzata di Palermo positivo al coronavirus. Un dipendente di Amap, con funzioni di turnista al potabilizzatore in uscita dall'invaso dello Jato, è risultato positivo al tampone del coronavirus. Il risultato è stato comunicato all'azienda ieri sera.

Il dipendente, fino alla data di venerdì 28 agosto, è stato regolarmente presente al lavoro. Per le date di sabato 29 e domenica 30 agosto non ha effettuato alcuna prestazione lavorativa, e da giorno 31 il risulta assente per malattia. Il dipendente era risultato negativo al test sierologico ma avendo sintomi influenzali ha deciso di sottoporsi a tampone, che è risultato positivo.

In via cautelativa, considerando 15 giorni a ritroso sono stati identificati i dipendenti che hanno condiviso con il dipendente positivo i turni di lavoro dal 14 agosto, sulla base delle timbrature, anche per poche ore. Si tratta di 6 operai che saranno sottoposti a tampone presso un laboratorio privato nella giornata di lunedì 7/9.

I sei dipendenti non dovranno presentarsi al lavoro fino alla comunicazione dell’esito del tampone effettuato e si sta provvedendo alla loro sostituzione con altri che garantiscano la funzionalità del depuratore (che, ricordo, serve l'area nord ovest di Palermo e della provincia).

L'azienda, sia tramite protocollo con ASP sia con ricorso a laboratori privati intende sottoporre a tampone tutti i dipendenti, partendo da quello che operano a contatto col pubblico e che servono le aree strategiche.

