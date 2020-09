Palermo, incendi misteriosi in due cantieri: si segue pista dolosa

Due incendi in meno di 24 ore in altrettanti cantieri, quello dell’anello ferroviario di via Calcante e quello del collettore fognario di Rosario Nicoletti a Palermo. Sugli episodi indaga la polizia. Ad accorgersi del primo rogo in via Calcante gli operai dell’impresa dei lavori appaltati da Rfi per una sottostazione elettrica che servirà per la metropolitana.

Ad andare a fuoco un mezzo senza batteria. Un danno da 15-20 mila euro. Poco dopo la mezzanotte infatti i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosario Nicoletti, dove sono in corso i lavori del collettore fognario appaltati dal Commissario straordinario unico per la depurazione. Le squadre del 115 hanno domato le fiamme che hanno danneggiato un escavatore utilizzato per la creazione di un «emissario» lungo 770 metri collegato alla condotta di pressione. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso due persone che, dopo aver scavalcato il cancello, avrebbero puntato dritto verso il mezzo cospargendo del liquido infiammabile direttamente all’interno della cabina. In pochi secondi l’escavatore è stato avvolto dalle fiamme poi domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

