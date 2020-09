Bomba al porto di Palermo, il disinnesco avverrà domenica 13 settembre

Domenica 13 settembre è la data in cui, salvo imprevisti dell'ultima ora, dovrà essere disinnescata la bomba trovata al porto. L'ufficialità, come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dovrebbe arrivare nella giornata di domani, quando in prefettura si terrà un vertice alla presenza dell’esercito, del Comune, della protezione civile, dell’Autorità portuale e della ditta D’Agostino che proprio nell’area dove è stato rinvenuto l’ordigno della Seconda guerra mondiale sta effettuando scavi per l’anello ferroviario.

Lo sgombero coinvolgerà 2.500 famiglie per un totale di quasi 6 mila persone da evacuare, delle quali 1.135 minorenni e 984 over 65. Per chi non avrà la possibilità di spostarsi, ad esempio, l’Amat per quella giornata metterà a disposizione 8 autobus con punto di ritrovo al capolinea di piazza Sturzo. Scongiurata l’evacuazione del carcere Ucciardone.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE