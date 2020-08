Palermo, messo in salvo il maialino dello Zen: vagava indisturbato da giorni

La Polizia Municipale di Palermo, in un intervento congiunto con il Corpo Forestale e con l’ASP, ha isolato e messo in protezione il suino che da giorni vagava indisturbato allo Zen spaventando i residenti della zona.

Questa mattina gli agenti in servizio per il controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa che aveva ricevuto molte chiamate da cittadini segregati in casa per paura di essere aggrediti dall’animale, hanno individuato il maiale di grosse dimensioni in via Einaudi. La pattuglia lo ha guidato verso la villetta, mettendo in sicurezza i passanti, e lo ha isolato dentro il campo bocce, chiudendo l’area con pedane di legno fornite dai residenti.

La Centrale Operativa ha coordinato l’attività di recupero in sinergia con il Corpo Forestale e con l’Asp. Il suino nel primo pomeriggio è stato affidato ad un allevatore.

