Paura questa mattina a Palermo per la presenza di un grosso animale in via Ludovico Bianchini, allo Zen. Come si vede dalla foto, passeggia indisturbato per strada tra le auto.

Il cinghiale o più probabilmente un grosso maiale è stato avvistato alle spalle del centro commerciale Conca d'Oro e fotografato da un automobilista.

