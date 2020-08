Incidente a Palermo, tragico schianto durante una gita: muore 21enne di Termini Imerese

Ancora un drammatico incidente mortale a Palermo. A perdere la vita un giovane motociclista di Termini Imerese, Francesco Bologna, di 21 anni. Il tragico schianto è avvenuto in via Gibilrossa, nella zona di Ciaculli.

Nell’incidente non sarebbe coinvolto nessun altro mezzo. Pare che il giovane stesse tornando dopo una gita nella zona di Gibilrossa, insieme ad un gruppo di motociclista, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo mezzo, una Yamaha R1. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi.

