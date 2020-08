Da Parigi a Palermo con la droga nel deodorante: fermato un turista all'aeroporto

Un cittadino francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi è stato fermato dai finanzieri della Compagnia di Punta Raisi in servizio all’aeroporto “Falcone/Borsellino”, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, perchè trovato in possesso, complessivamente, di circa 24 grammi di sostanza stupefacente.

L'uomo, partito da Parigi con amici per trascorrere le vacanze in Sicilia, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana nascosti nel proprio bagaglio personale all’interno di un deodorante stick.

Il passeggero è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata