"Rissa vicino al mercato ittico": trentenne accoltellato a Palermo, è grave

Un trentenne, Mirko Cangialosi, è stato accoltellato nei pressi del Mercato ittico di Palermo. L'uomo si trova attualmente all'ospedale Buccheri La Ferla: è arrivato in pronto soccorso in codice rosso a causa di una profonda ferita all'addome. Gli agenti di polizia sono intervenuti chiamati dai medici dell’ospedale.

Non sono chiare le dinamiche della vicenda. Pare che nella notte ci sia stata una rissa al Mercato ittico o almeno è questa la segnalazione giunta alla sala operativa dei carabinieri. Ma i militari una volta giunti sul posto non hanno trovato nessuno. La vicenda ancora è tutta da chiarire. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento all'ospedale Buccheri La Ferla. I medici che lo hanno operato dicono che le condizioni sono serie ma non rischia la vita.

Intanto, gli agenti della squadra mobile stanno indagando per cercare di risalire a quanti hanno preso parte alla rissa e per individuare l'aggressore.

