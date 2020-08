Quindici lavoratori in nero a Isola delle Femmine: uno di loro percepiva il reddito di cittadinanza

Gli uomini della guardia di finanza hanno trovato 15 lavoratori in nero in quattro ristoranti sul lungomare di Isola delle Femmine e di Capaci, nel Palermitano. Un cameriere, inoltre, percepiva il reddito di cittadinanza.

I controlli sono avvenuti all'interno di stabilimenti balneari e ristoranti. Ai titolari della attività controllate sono state elevate sanzioni amministrative per importi che vanno, per ciascun lavoratore in nero, da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro.

Nei giorni a seguire, procederanno ad un controllo più approfondito della documentazione contabile acquisita al fine di riscontrare ulteriori eventuali irregolarità di natura fiscale.

© Riproduzione riservata