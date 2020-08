Macchinette guaste al casello di Buonfornello, lunghe code sulla Palermo-Messina

File chilometriche questa mattina si sono registrate al casello di Buonfornello, sull'autostrada Palermo-Messina. Pare che a causare rallentamenti sia un guasto alle macchinette.

Malfunzionamenti che si ripresentano periodicamente soprattutto ai caselli di Tusa, Santo Stefano Camastra, Castelbuono e Buonfornello. Ciò si verifica soprattutto lì dove non sono presenti corsie con personale ma solo casse self- service.

Rallentamenti questa mattina, fino alle 11.30, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Tremonzelli e Irosa. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ad Enel di effettuare la sostituzione di cavi ad alta tensione in attraversamento aereo in prossimità del km 76,300.

