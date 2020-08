Coronavirus, 5 giovani al pronto soccorso del Cervello a Palermo: sono positivi, una è incinta

Cinque giovani positivi al coronavirus a Palermo. Si sono presentati ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Fra loro c'è anche una donna incinta.

Quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, come riferisce l'azienda ospedaliera. Adesso toccherà all'Asp di Palermo individuare le persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi. Intanto, da prassi è scattata la sanificazione dei locali.

Uno dei giovani era appena tornato da una vacanza in Campania. La donna incinta è stata seguita dalla clinica Triolo Zancla: "La giovane è stata visitata lo scorso 17 agosto - spiega la clinica -. Aveva richiesto un triage perchè aveva delle contrazioni. Le condizioni erano buone. Non aveva febbre e non aveva problemi influenzali. Dopo che abbiamo avuto la notizia abbiamo eseguito i tamponi ai medici e infermieri che sono venuti a contatto con la giovane visitata in ambulatorio. La sanificazione dei locali avviene a ogni fine turno".

In Sicilia il numero dei contagiati continua a crescere, sia pure lentamente. Ieri sono stati 33 i nuovi positivi indicati dal bollettino quotidiano della protezione civile: 12 i casi registrati a Catania, 4 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 4 a Trapani e 8 a Palermo tra i quali anche 3 migranti.

Sempre ieri a Palermo è risultata positiva una turista arrivata dalla Spagna e sottoposta al tampone nello scalo Falcone Borsellino. In questo momento negli scali siciliani i turisti che provengono da Malta, dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Grecia, ritenute zone a rischio, sono sottoposti al tampone direttamente nello scalo. Anche in questo caso andranno controllati i passeggeri che hanno viaggiato con la donna.

© Riproduzione riservata