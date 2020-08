In Sicilia il coronavirus ora colpisce i giovani: positivo anche un bimbo di 10 anni a Villabate

In Sicilia il virus colpisce i giovani. Con 37 casi registrati ieri nel bollettino epidemiologico nazionale, a fronte degli oltre 40 censiti mercoledì scorso, scende di un soffio la curva del SarsCov-2 in Sicilia, ma cresce quello sui ragazzi colpiti: ben 16 nelle ultime 24 ore, in gran parte collegati al cluster maltese, mentre sale anche il bilancio dei bambini contagiati, con un’infezione accertata su un paziente di appena dieci anni nel focolaio esploso in questi giorni a Villabate.

Come scrive Andrea D'Orazio in un articolo sull'edizione cartacea del Giornale di Sicilia, nel Palermitano, sei sui sette positivi indicati ieri dal ministero della Salute, di cui due rientrati da un viaggio in Sardegna, altrettanti da La Valletta e altri due riconducibili alla festa in discoteca sulla Playa di Catania, fonte, dai primi di agosto ad oggi, di una decina di casi tra gli attuali 187 malati registrati nel territorio.

Cifre che preoccupano, e non poco, Mario Cuccia, responsabile del Servizio epidemiologia dell’Asp, «anche perché dobbiamo ancora fare i conti con le ricadute della movida e delle vacanze a cavallo di Ferragosto, ed è perciò possibile che le infezioni diagnosticate tra i giovani aumentino ancora».

