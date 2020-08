Rifiuti a Palermo, lotta ai furbetti: più telecamere contro gli abbandoni

Da troppo tempo gli ingombranti invadono le strade della città di Palermo. Ed è sempre la solita storia: la Rap, con le forze che ha, raccoglie i materassi, gli pneumatici o gli armadi, che poi puntualmente rispuntano come funghi sia in periferia che in centro città.

Proprio ieri in prefettura, si è svolto un incontro dedicato al tema, coordinato dal prefetto Giuseppe Forlani per capire come arginare il problema. E sono almeno due le nuove armi: nuove telecamere da installare, già 10 sono funzionanti, in 160 zone considerate più colpite dal fenomeno e l’entrata in campo di un comando interforze, che affianchi la municipale.

L'articolo di Giorgio Mannino nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE