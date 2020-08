Palermo, detenuto per maltrattamenti si suicida nella sua cella al carcere di Pagliarelli

Un uomo di 45 anni, Roberto Faraci, arrestato per maltrattamenti in famiglia, si è tolto la vita impiccandosi con le lenzuola nelle cella del carcere Lorusso di Pagliarelli, a Palermo, dove era rinchiuso.

Faraci ha approfittato dell’assenza del compagno di cella per suicidarsi. È stato vano l'intervento delle guardie penitenziarie e dei medici. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Intanto la Procura ha disposto l'autopsia.

È il secondo detenuto che si toglie la vita in una settimana. Lo scorso 11 agosto, infatti, a togliersi la vita impiccandosi nella sua cella del carcere Pagliarelli è stato Emanuele Riggio, arrestato agli ininizi di giugno per stalking e violenze nei confronti della moglie.

