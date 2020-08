Caso di coronavirus a Petralia Sottana: un asintomatico rientrato da un viaggio all'estero

Nuovo caso di coronavirus a Petralia Sottana, si tratta di un asintomatico che si trovava già in quarantena perché rientrato da un viaggio all’estero.

A comunicarlo è stato il sindaco Leonardo Iuri Neglia con un post pubblicato nella pagina ufficiale del Comune su Facebook: “In qualità di responsabile della salute pubblica, informo i cittadini che è stato riscontrato un caso di covid19, asintomatico, a Petralia Sottana. Si tratta di una persona già posta in quarantena per essere rientrata da fuori Italia più di 14 giorni fa e tuttora in isolamento solitario per ulteriori 14 giorni”.

Il primo cittadino ha approfittato della notizia del nuovo caso di positività al coronavirus per invitare nuovamente i residenti ad una maggiore attenzione per quanto riguarda il rispetto delle misure anti contagio: “Si coglie l’occasione per invitare tutti a rispettare e far rispettare le fondamentali prescrizioni: indossare le mascherine; mantenere le distanze; disinfettare spesso le mani. Sarà mia personale cura comunicare ulteriori utili informazioni”.

