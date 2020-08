Sfigurata al volto da elica del gommone, operata a Palermo

E’ stata sottoposta a un lungo intervento nell’ospedale palermitano di Villa Sofia la ragazza di 20 anni vittima di un incidente in mare lunedì scorso a Cefalù. Il chirurgo maxillo facciale Dario Sajeva e la neurochirurga Silvana Tumbiolo sono stati circa sette ore in sala operatoria per ricostruire il volto della giovane colpita dall’elica dell’imbarcazione.

Si tratta di un primo primo intervento per ridurre le fratture del cranio, ricomporre l’orbita, la mascella e lo zigomo. «Saranno necessari altri interventi - spiegano i medici - ma devono passare ancora diversi giorni. Al momento non si può dire quali saranno i risultati dell’intervento».

Sul fronte delle indagini, gli uomini della Capitaneria stanno proseguendo i rilievi per accertare le responsabilità dell’incidente. Sono stati eseguiti gli esami tossicologici sul giovane che si trovava alla guida del gommone e gli esiti che saranno consegnati al pm della procura di Termini Imerese che coordina le indagini.

