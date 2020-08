Violano le norme anti-Covid: chiusi 3 locali ad Altavilla Milicia e a Palermo

Provvedimenti e sospensioni sono toccati nelle ultime ore a diversi locali nel Palermitano. La discoteca Pineta di Altavilla Milicia è stata sequestrata dalla polizia su ordine della magistratura. Nel corso di alcuni controlli sono state riscontrate diverse irregolarità e il mancato rispetto delle norme per contenere il contagio da Covid19. Gli agenti hanno accertato la presenza di 1015 avventori a fronte di una capienza prevista di 85. E' scattata una multa da 400 euro e la sospensione dell'attività per 5 giorni.

Sempre ad Altavilla in un altro locale è stata interrotta una serata danzante non autorizzata durante la quale numerosi giovani ballavano in un ambiente totalmente privo di accorgimenti. Oltre alla contestazione penale ed alla sanzione, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività per 5 giorni.

Anche a Palermo in via Plauto sono scattati i controlli. Anche qui c'erano numerosi giovani, circa 370, assembrati, senza mascherina, intorno ad un cantante che in quel momento si stava esibendo dal vivo. E' scattata una multa di 3 mila euro e la sospensione per 5 giorni. Multati anche un lido a Capaci e un pub all'Addaura.

