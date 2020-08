Rifiuti pericolosi, sequestrata discarica abusiva a Corleone: coniugi denunciati

Vi avevano riversato rifiuti speciali pericolosi come pneumatici, lastre di eternit e rottami di elettrodomestici vari. La guardia di finanza di Corleone ha sequestrato una vasta area adibita a discarica abusiva.

In particolare, le Fiamme Gialle, hanno individuato un appezzamento di terreno a Monreale, dove erano accatastati diversi rifiuti pericolosi. Una volta risaliti ai proprietari della discarica - coniugi residenti a Corleone - le Fiamme gialle e un tecnico comunale hanno accertato la presenza nel sito - esteso per circa 90 metri quadri circa - di lastre di eternit non integre, per circa 1.350 chili, sfabbricidi in cemento per circa 150 chili, oltre a numerosi rottami di elettrodomestici e pneumatici usati, gestiti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

I proprietari del fondo sono stati denunciati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, mentre l’area è stata sottoposta sequestro preventivo.

