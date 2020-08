Incendi nel Palermitano, chiusa la statale 113 per un vasto rogo nella zona di Finale

Giornata di incendi nel Palermitano. I vigili del fuoco e gli uomini della forestale sono stati duramente impegnati. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di due canadair.

I roghi sono divampati a Petralia, nella zona della diga di Blufi. Per l’intera giornata, oltre alle squadre a terra, sono intervenuti due canadair. Un altro incendio è scoppiato nella zona di Finale.

A causa di un rogo, poi, è stata chiusa la strada statale 113 "Settentrionale Sicula" in località Finale, in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza per l’incendio divampato nella scarpata sovrastante la statale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale.

Fiamme anche a Partinico nella zona di contrada Valguarnera. Anche in questo caso stanno intervenendo i pompieri e i forestali.

