Nave Palermo-Civitavecchia parte con 4 ore di ritardo: aria condizionata guasta, protesta dei passeggeri

Protesta a bordo per un guasto all'aria condizionata. La nave Splendid della compagnia Gnv è così partita dal porto di Palermo diretta a Civitavecchia con quasi 4 ore di ritardo.

La compagnia non è riuscita a riparare il guasto, dunque circa cinquanta passeggeri hanno deciso di non affrontare il viaggio in queste condizioni e sono scesi dalla nave chiedendo il rimborso o di essere riprotetti già oggi su un altro traghetto.

Alcuni viaggiatori hanno anche preannunciato una richiesta di risarcimento. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno mediato tra i passeggeri e la compagnia. "La nave - spiegano dalla guardia costiera - ha lasciato il molo alle 22.15. La partenza era prevista alle 18.30. Sono rimasti a bordo circa mille passeggeri. Solo 53 passeggeri sono scesi".

