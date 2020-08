La battaglia di Marianna contro il tumore, serve altro aiuto per la giovane mamma palermitana

Drammatica corsa contro il tempo per Marianna Bonomo, la trentanovenne palermitana madre di due bimbi di appena 3 e 5 anni affetta da circa un anno da un linfoma non Hodgkin al quarto stadio, un tumore maligno del sistema linfatico . Arrivata mercoledì a Houston, come racconta Silvia Buffa sul Giornale di Sicilia in edicola, ha scoperto che il suo stato di salute è di nuovo peggiorato. Poche settimane fa la sua famiglia aveva lanciato una raccolta fondi su gofundme.com per affrontare le costose cure oltreoceano, riuscendo a raggiungere il tetto di 160 mila euro in appena 4 giorni.

Ma per la cura suggerita dal Salem Oncology Center a cui la donna si è rivolta serviranno 400 mila euro, soprattutto a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Si potrà donare anche su conto corrente UniCredit intestato a Bonomo Marianna: IT88R0200804638000104548960.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE