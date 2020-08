Incidente a Palermo, scontro auto-scooter in via Messina Marine: due persone in gravi condizioni

Incidente questa mattina in via Messina Marine tra auto e scooter, più precisamente nella zona di Acqua dei Corsari, all'altezza del bar del Bivio, intorno alle 6.30.

A scontrarsi due uomini che erano in sella al loro Aprilia Scarabeo e una Toyota Yaris guidata da una ragazza. La giovane che era alla guida dell'auto è in codice verde, mente i due uomini sono in gravi condizioni: uno è finito all'Ospedale Civico in codice rosso, l'altro si trova al Policlinico sempre in codice rosso.

Sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi stradali.

