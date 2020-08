Coronavirus, si aggravano le condizioni della ragazza palermitana tornata da Malta

Si sono aggravate le condizioni di salute di una ragazza di Palermo risultata positiva al Coronavirus giovedì scorso dopo essere ritornata da un viaggio a Malta. La giovane, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola in un articolo firmato Andrea D'Orazio, è finita in Rianimazione all’ospedale Cervello.

Da ieri, intanto, arrivi tracciati dall'Isola del Cavalieri a Pozzallo: da ieri s’è cambiato registro nelle due corse, mattina e pomeriggio, da Malta per la Sicilia con il catamarano della Virtu Ferries che porta nell’Isola turisti e lavoratori di rientro nelle loro città. Il sindaco Roberto Ammatuna, nel corso della riunione del Comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza, nel pomeriggio di giovedì, ha sollevato il problema degli arrivi da Malta dopo i positivi da Covid-19 accertati negli ultimi giorni nel Ragusano.

La Regione intanto vorrebbe estendere la quarantena obbligatoria, già prevista nell’ultima ordinanza di Musumeci per gli arrivi da La Valletta, Grecia e Spagna, anche su chi proviene dalla Croazia. Ad annunciarlo è stato ieri l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE