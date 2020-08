Coronavirus, altri due positivi a Carini: fanno parte della stessa famiglia

Altri due positivi al coronavirus a Carini. I soggetti fanno parte di uno stesso nucleo familiare. L’intera famiglia al momento si trova in isolamento domiciliare. Comunicate nelle ultime ore dal sindaco Giovì Monteleone, due nuove positività al covid-19 nel proprio comune. I contagi continuano ad aumentare in tutta la Sicilia e anche a Carini, poiché dieci giorni fa erano stati riscontrati nella stessa località tre nuovi casi di positività.

Il primo cittadino ha annunciato: “Si comunica che sono stati riscontrati dall’UOT Prevenzione dell’ASP del distretto 34 altri 2 casi positivi al Covid19 nel nostro territorio. Tutto il nucleo familiare é stato posto in isolamento domiciliare obbligatorio. Si ritiene necessario diffondere questa notizia per comunicare che, essendo alto il tasso di contagiosità del Virus, la prudenza non é mai troppa ed é obbligatorio indossare le mascherine, mantenere le distanze fra persone quando si fa la spesa, si va in pizzeria, al ristorante, negli uffici, si presenzia a cerimonie di qualunque genere e anche all’aperto quando si va in spiaggia”.

Sono ore e giorni delicati, la notte di ferragosto è sempre più vicina e ovviamente vi è la preoccupazione che i provvedimenti adottati da molti comuni siciliani, per quanto riguarda il divieto di accesso alle spiagge, non vengano rispettati. Proprio per questo motivo il sindaco Monteleone ha spinto i propri concittadini a fare affidamento al proprio buonsenso: “Si sottolinea che l’atteggiamento di estrema prudenza va mantenuto in queste giornate di festività ferragostane e che senza misure di autocontrollo, distanziamento sociale e mascherine indossate, nuovi focolai di contagio sono possibili anche d’estate che sta vedendo una recrudescenza in modo significativo delle dimensioni della pandemia – continua il sindaco di Carini -. Le temperature estive, insomma, non limitano affatto, come si favoleggiava, la diffusione dell'epidemia. Mai come in questo momento il benessere collettivo dipende da un alto grado di responsabilità individuale”.

