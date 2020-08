Bagheria, indagini sulla scomparsa di Dora: "Si sarebbe allontanata volontariamente"

Da quasi una settimana non si hanno più notizie da Dora D’Asta, da quel venerdì sera quando la ragazza ha partecipato ad una festa in un lido a Trabia. Le ricerche eseguite, come riporta Martino Grasso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non sono servite a capire dove si trovi ma i carabinieri della compagnia di Bagheria sono propensi a ritenere che la ragazza sia sia allontanata volontariamente, anche se non vengono escluse altre piste.

Il Comune di Bagheria ha dato la disponibilità a partecipare alle ricerche con gli agenti municipali. E nelle ultime ore la guardia rurale ausiliaria della Regione Sicilia ha messo a disposizione un drone per la ricerca della ragazza dall’alto.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE