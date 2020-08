Allarme a Carini, altri 8 positivi al coronavirus: è una famiglia che viene dalla Lombardia

Otto nuovi positivi al coronavirus a Carini, si tratta nuovamente di un nucleo familiare, questa volta proveniente dalla Lombardia. Sale a 13 il numero di casi totali nel comune del Palermitano.

Lo annuncia il sindaco Monteleone: “E’ di poco fa la notizia di ulteriori 8 casi di pazienti affetti da covid19 a Carini. Si tratta di un nucleo familiare proveniente dalla Lombardia per le ferie estive. I turisti si sono prontamente messi in contatto con le autorità e sono seguiti dall’ASP Palermo”.

Nessun membro della famiglia proveniente dalla Lombardia, che si trova a Carini per trascorrere le vacanze estive, presenta sintomi gravi tranne una signora anziana che presenta un po’ di febbre. Il primo cittadino infatti ha dichiarato: “Il nucleo familiare è in buone condizioni di salute e non manifesta sintomi rilevanti, ad esclusione di una persona anziana che presenta leggera febbre e cefalea, si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio – così il totale dei soggetti positivi al coronavirus nel carinese sale a 13 -. Ricordo a tutti ancora una volta quanto siano fondamentali le misure di prevenzione: distanziamento sociale, mascherina, no assembramenti (anche in spiaggia si possono creare situazioni pericolose!) e sopratutto igiene delle mani. E’ una malattia subdola, non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.

