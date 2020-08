Paura al Conca d'Oro di Palermo, salvato anziano in arresto cardiaco

Momenti di paura al centro commerciale Conca d'Oro di Palermo. Un vigilante, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, è riuscito a salvare la vita ad un anziano di 81 anni in arresto cadiaco grazie a un massaggio di 40 minuti "alternato a due scosse lanciate dal defibrillatore".

Così racconta l'eroico Nicola Adamo, operatore antincendio e di primo soccorso della Ksm F.S.: "Non ci ho pensato un attimo: ero deciso a salvare quella vita. Non volevo fermarmi fino a quando il battito e il respiro non fossero tornati e, fortunatamente, ci sono riuscito”.

Nicola ha lasciato da parte la paura e ha affrontato con prontezza quei minuti che sarebbero potuti essere fatali. “Ricordo l’applauso delle persone che hanno assistito all’intervento - dice ancora sotto choc - e i complimenti dei sanitari arrivati con l’ambulanza. In quel momento ho sentito tutta l’emozione di esser riusciti a salvare una vita”.

Un uomo si è accasciato improvvisamente a terra, ha sbattuto la testa e sembra non respirare: questo l'allarme lanciato alla radiotrasmittente di tutti gli operatori antincendio e di primo soccorso in turno in galleria.

A precipitarsi immediatamente Nicola Adamo e il collega Paolo Tarantino quando l'anziano era già cianotico. “Ho capito immediatamente che la situazione era grave. Il signore era cianotico, ho toccato il polso, il collo, ho accostato l’orecchio al petto. Non c’erano segnali di vita. Assieme a Paolo Tarantino abbiamo iniziato il massaggio. Siamo andati avanti per quasi 40 minuti. Il cuore del signore è ripartito una prima volta per poi tornare in arresto. Abbiamo continuato con ostinazione e, fortunatamente è avvenuto il secondo miracolo”.

Attorno alla scena si è radunata la folla che, con il fiato sospeso, ha atteso che l'intervento di Nicola Adamo si concludesse. “Ero lucido – continua Adamo – grazie ai numerosi corsi che ho frequentato. Sapevo cosa dovevo fare”. L’uomo, N. L. di 81 anni, è stato poi trasportato all’ospedale Villa Sofia “Non ho dormito, tanta è stata l’adrenalina”, conclude Adamo.

“Siamo orgogliosi dell’alta professionalità dimostrata sia da Adamo che da Tarantino – spiega Antonio Biagianti, direttore del Conca D’Oro – . La competenza unita alla passione di tutti i nostri collaboratori sono per noi un vanto e ne andiamo fieri ogni giorno”.

