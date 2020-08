Tragedia ieri sera intorno le 23.30 a Palermo, dove un quattordicenne, Manfredi Figlia, ha perso la vita in un incidente stradale tra viale Lazio e viale Campania. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Vespa Piaggio quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Skoda Octavia. Per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto l'infortunistica della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione degli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, il minorenne stava percorrendo viale Lazio, l’auto invece viale Piemonte quando è avvenuto il tragico schianto: uno dei mezzi non ha rispettato il semaforo rosso.

Lo sfortunato giovane è stato poi trasportato a Villa Sofia, dove è morto, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita.

Quattordicenne morto in un incidente a Palermo: il luogo della tragedia

Manfredi Figlia frequentava la I Les del "Don Bosco Ranchibile". "Ci stringiamo attorno alla famiglia, in questo tragico momento per loro e per noi tutti, chiedendo il dono della Consolazione e della Speranza", il messaggio sui social. I funerali saranno celebrati lunedì nel cortile del Don Bosco Ranchibile alle 9.30.

