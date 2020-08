Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, con una propria ordinanza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha vietato l’accesso alle spiagge libere del Comune nelle due notti del 14 e 15 agosto dalle 19 alle 7 del giorno successivo. Negli stessi giorni e negli identici orari è' vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e la somministrazione di bevande di ogni genere in contenitori di vetro.

© Riproduzione riservata