Auto in fiamme sull'A29, traffico paralizzato all'ingresso di Palermo

Un auto in fiamme nei pressi dello svincolo di Tommaso Natale sulla Palermo-Mazara, in direzione città, e traffico completamente in tilt. Code anche di cinque chilometri e situazione difficile per gli automobilisti che vogliono entrare nel capoluogo siciliano. Intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e della polizia stradale. Nessun ferito.

Continuano dunque gli incidenti e i disagi. Ieri pomeriggio per un incidente avvenuto sull’A29 Palermo-Mazara, con tre auto coinvolte (una Renegade, una Porsche Cayenne e una Smart) vicino lo svincolo di Tommaso Natale, in direzione della città. Solo un ferito lieve ma disagi fino alla circolazione fino a Carini. Intervento della polizia stradale e dei tecnici dell’Anas, la società che gestisce l’autostrada, che ha rimosso i detriti.

