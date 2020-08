Stroncata da una malattia a 27 anni, Palermo e il Capo piangono Irene

Una mamma di soli 27 anni stroncata da una malattia che non le ha lasciato scampo. Era giovane, bella e sorridente, Irene Falcone, una splendida ragazza di Palermo, originaria del Capo.

Se n'è andata ieri, circondata dall'affetto dei suoi cari, disperati perchè non potranno vedere più il suo sorriso. Lascia un figlio piccolo. Un quartiere, quello del Capo, che ora le rende omaggio, con uno striscione: "Rimarrai sempre nel cuore di chi hai amato, Irene". Centinaia anche i messaggi sui social network per ricordare la giovane mamma che non c'è più.

"Oggi il quartiere capo perde un'altra figlia giovanissima Irene. Vogliamo ricordarla così stupenda e sorridente Siamo vicino ai familiari, che la Madre Santissima del Paradiso accolga tra le sue braccia tra la pace degli Angeli dei cieli più belli", scrive la Confraternita Maria SS. del Paradiso Al Capo. Domani alle 11 i funerali, che si svolgerano nella chiesa di S. Agostino (santa Rita).